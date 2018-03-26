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На расчеты с кредиторами «Экопромбанка» направлено 388,6 миллиона
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На расчеты с кредиторами «Экопромбанка» направлено 388,6 миллиона 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Общий размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 6,272 млрд рублей. С 7 августа 2017 года, по 22 августа 2018 года конкурсный управляющий осуществляет расчеты с кредиторами первой очереди в размере 1,85% суммы неудовлетворенных требований.
С момента признания банка банкротом конкурсный управляющий направил в суды 1,582 тыс. исковых заявлений на сумму в 7,73 млрд рублей. По результатам их рассмотрения 1,362 тыс. исков удовлетворены полностью или частично, по 204 заявлениям суд прекратил производство или отказал в удовлетворении требований. «Агентство по страхованию вкладов» также завершило работу по оспариванию сомнительных сделок: в конкурсную масу банка поступило 79,558 млн рублей.
Напомним, Центробанк РФ отозвал лицензию у «Экопромбанка» 18 августа 2014 года. В сентябре 2014-го арбитражный суд Прикамья признал организацию банкротом. Один из бывших соавладельцев банка Владимир Нелюбин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, ведется следствие.
Фото: Pixabay.com
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