Подвешенный «Магнит». Как смена основного владельца ретейлера повлияла на его перспективы

Туман, окутывавший сделку по продажи второго по размерам прибыли ретейлера России , витавший над подписанием договора в феврале на форуме в Сочи , не развеялся до сих пор. Назначенный тогда же новым гендиректором «Магнита» Хачатур Помбухчан по-прежнему не особо разговорчив. Не спешит делиться конкретными планами собственник контрольного пакета кампании, а также сам Сергей Галицкий , который после сделки стал одним из пакетных инвесторов (сохранив в собственности 3% акций).

Но даже имеющаяся немногочисленная информация и короткие заявления сторон дают пищу для ума аналитиков, позволяя давать оценки и делать прогнозы.

«Не торт», но и не лузер

Поскольку переговоры о продажи дискаунтера велись с конца прошлого года, за это время торговая сеть успела потерять первое место по прибыльности, уступив в январе 2018-го лидерские позиции своему давнему конкуренту. Выручка X5 Retail Group в 2017 году составила 1,287 трлн рублей против 1,143 трлн рублей у «Магнита». При этом рост выручки кубанского ретейлера (6,37%) оказался самым низким за все время существования компании. А чистая прибыль «Магнита» по итогам 2017 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась на 34,7% и составила 35,5 млрд рублей.

Главный конкурент «Магнита» в настоящий момент себя чувствует довольно уверенно, отмечает экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями Евгений Змиев. «Владелец X5 Retail Group Михаил Фридман с чувством победителя подтверждает данные, что по итогам 2017 года капитализация X5 существенно выросла за год в отличие от капитализации „Магнита“. Мало того, X5 активно расширяется, покупая супермаркеты сети „О’кей“. Фридман демонстрирует, что в этом бизнесе качество менеджмента играет колоссальную роль. Раньше, когда был другой менеджмент, дела у сети шли не очень хорошо», — делится эксперт.

Сделка проходила на фоне серьезного падения стоимости акций компании, продолжающегося последние два года, цена которых за это время снизилась более чем в два раза. К тому же этот процесс сопровождался серьезной волатильностью и претензиями от остальных акционеров. «Ситуация в „Магните“ четко отражается в цене акций. На данный момент после шести месяцев подряд сплошного падения еще рано говорить о стабилизации. Цена с сентября 2017 года спикировала больше, чем в два раза с 10 919 рублей, и сейчас торгуется ниже 5 тыс. рублей. Кризисные явления так быстро не замедлить, да и смена акционера и первого лица компании не приведет к быстрым изменениям», — говорит Евгений Змиев.

«Ценные бумаги «Магнита» стабилизировались в пределах 4850-5100 рублей, немного не дойдя в период кризисных реакций до цели продаж в 4 тыс. рублей. Это хороший сигнал: акции больше не падают. Расти они тоже пока не начали, но для инвесторов очень важны перспективы. А ими новые владельцы бизнеса пока не особенно активно делятся. Можно говорить о том, что биржевой кризис для «Магнита» прошел. С момента продажи Сергеем Галицким своего пакета акций «Магнита» банку ВТБ свежей финансовой отчетности по компании не публиковалось», — комментирует ситуацию для «ФедералПресс» старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова

По словам эксперта, за короткий период невозможно утратить рыночные позиции там, где видимого стресса и не было. «Магнит» остается одним из лидеров ритейла в регионах.

Действительно, компания по-прежнему обладает наиболее разветвленной сетью торговых точек — 16 350. География дискаунтера включает 2664 населенных пунктов. Около двух третей магазинов расположены в городах с населением менее 500 тыс. человек (данные на конец 2017-го). Сюда входят сразу несколько форматов: «Магнит» (магазин «у дома»), «Магнит Семейный» (компактный гипермаркет), «Магнит Косметик» (дрогери), «Магнит-опт», «Магнит Аптека».

Добавим, что чтобы решить возникшие финансовые проблемы, компания в первом полугодии этого года отказалась от выплаты дивидендов акционерам, решив направить основную часть полученной прибыли на продолжение переоформления своих магазинов.

Уже в должности гендиректора Хачатур Помбухчан заявил, что не откажется от планов развития своих непрофильных активов (включая собственное производство продуктов питания). Кроме того, судя по заявлениям представителей топ-менеджмента, многие проекты будут пересмотрены, но отказа от главной линии — экспансии рынка — не произойдет.

Кроме того, стало известно, что «Магнит» и ВТБ намерены сохранить дивидендную политику ретейлера и выплатить акционерам вознаграждение во второй половине нынешнего года. Также руководство будет рассматривать возможность обратного выкупа акций в этом году на сумму в 200 млн долларов. Впрочем, окончательное решение по данному вопросу будет принято на совете директоров. Но сам гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан уже приобрел пакет на сумму 1 млн долларов (0,1% акций компании). При этом, в конце прошлого года в обращении находилось 63,5% акций.

В то же время, по словам Евгения Змиева, сохранение во главе компании старой управленческой команды негативно влияет на ее позиции. «Весь топ-менеджмент, предопределивший своими действиями текущее положение компании, остался на своих местах, увеличив влияние на компанию, — отмечает Евгений Змиев. — Данный факт особо позиционировался уходящим владельцем как достижение. Еще в декабре я ясно указывал, что причиной всех бед ретейлера может быть чрезмерно закрытая кадровая политика в отношении высшего руководства компании — застой в людях, идеях, планах и результатах. Нет желанных изменений, что и отражает серьезное падение акций».

Кроме того, по словам Евгения Змиева, проблемным является не только актив, но и сам новый владелец, поскольку ретейл для банка не является профильной деятельностью, несмотря на опыт акционера в сетевом бизнесе (на данный момент ВТБ владеет 4% акций «Ленты»). «Когда рыночная компания переходит в руки государственной, к тому же совсем другого профиля, да еще той, которая ну никак не является лидером эффективности, рассчитывать на позитив не приходится», — делится своим мнением экономист.

Однако, сам банк заявляет о достаточном опыте в сетевом бизнесе. «У группы ВТБ уже есть большой опыт успешных инвестиций в капитал российских компаний, и в частности солидная экспертиза в секторе розничной торговли, — говорится в официальном сообщении на сайте нового собственника. — За девять лет работы было осуществлено более 22 крупных инвестиций на сумму свыше 15 млрд долларов. Основываясь на опыте группы ВТБ в ретейле, можно говорить о значительном потенциале будущего развития».

Инвестор на перепутье

Характеристики потенциала «Магнита» по-прежнему оставляют много вопросов у бизнес-сообщества, экспертов, сотрудников компании и рядовых обывателей. Основные направления развития компании станут известны только 19 апреля, когда состоится заседание совета директоров. Именно там должны быть обозначены стратегические векторы развития «Магнита». Пока же само руководство банка просит не спешить с выводами, сетуя на то, что пока разбирается с ситуацией. «Прежде всего, мы хотим разобраться и в позиции акционеров „Магнита“, и разобраться, в большей степени, наверное, по существу этого дела — в чем же, собственно, состоит проблема: почему, при сохранении относительно неплохих показателей деятельности, акции компании значительно снизились», — поделился в интервью « Коммерсантъ FM еще в день сделки глава ВТБ Андрей

По словам банкира, у собственника контрольного пакета ретейлера есть свой анализ положения компании. Также ВТБ уже обладает пониманием того, что нужно «Магниту». «Но должны быть сформулированы наши предложения. Если они будут одобрены советом директоров, то мы скорректируем стратегию, нацеленную на более агрессивный подход к рынку, с точки зрения продаж, маркетинга таким образом, чтобы наверстать моменты, которые за последние годы эта компания упустила», — уточнил Андрей Костин. При этом, говорит Костин, минимальный срок, на который ВТБ покупает такого рода проекты — это два-три года. Однако «в данном случае может речь идти о более даже долгосрочном периоде — возможно, и пять, и шесть лет, чтобы действительно нарастить стоимость этой компании и, соответственно, потом выйти из нее, может быть, через фондовый рынок».

Но даже по прошествии месяца с лишним после сделки эксперты расходятся в причинах покупки банком «Магнита» и будущем компании. «Что касается перспектив, то вариантов развития событий несколько, — рассказывает старший аналитик „Альпари“ Анна Бодрова. — Один из них заключается в предоставлении „Магниту“ доступа к заемному капиталу и более быстрое, чем ожидалось ранее, расширение присутствия компании в стране. Вряд ли ВТБ купил пакет акций крупного игрока в секторе ретейла, чтобы его просто „потопить“. Еще один из возможных сценариев состоит в интеграции „Магнита“ в структуру полного цикла — с производством продуктов питания и сопутствующих товаров, их продажей, хранением и доставкой. Эта модель бизнеса потребует времени и денег, но она выглядит вполне перспективной».

Анна Бодрова уточняет, что существуют еще несколько вариантов развития событий, например, в последующей перепродажи контролирующего пакета акций до «распила» компании по частям. Но это выглядят маловероятным.

Экономист Евгений более критично смотрит на причины приобретения банком торговой сети и ее дальнейшее будущее. «Похоже, сделка носит, скорее всего, промежуточный характер. Стоит ожидать новых продаж или трансформаций купленного актива. И тогда только инвесторы смогут догадаться об истинных целях и опознать выгодоприобретателей», — отмечает экономист.

С этой точкой зрения согласны и некоторые другие аналитик. «Мы не можем исключать, что этот пакет будет в конечном итоге продан стратегическому покупателю», — говорится в обзоре «Уралсиба».

В то же время, по словам главреда портала «За Краснодар» Вячеслава Потапова , помимо финансовых проблем самого «Магнита» и спора миноритариев, свою роль в покупке «Магнита» сыграли и государственные интересы. «В условиях нарастающей конфронтации с Западом крупнейший в стране ретейлер становится стратегической компанией, переход под государственный контроль которой может стать контрмерой против возможного продовольственного кризиса. К тому же национализация ключевых отраслей экономики — это сознательная политика государства в последние годы. Так, что покупка ВТБ контрольного пакета — вещь вполне логичная», — отмечает Потапов.

Еда почтовым переводом

Какими бы не были долгосрочные планы ВТБ, один из прорывных проектов, с использованием эффекта синегриии, готовится уже сейчас. Еще в феврале на площадке Российского инвестиционного форума ВТБ, « Почта России » и «Магнит» подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Документ предполагает разработку концепции нового розничного формата для комбинированного оказания торговых, почтовых, логистических и банковских услуг. Кроме того, на базе анализа потребительских предпочтений предполагается разработать и внедрить оптимальные онлайн-механизмы продажи товаров и услуг. Также «Почта России» и «Магнит» собираются изучить возможность создания совместного сервиса по доставке товаров населению через курьерскую службу «Почты», а также скоординировано использовать мощности распределительных и сортировочных центров обеих компаний, транспорт.

«Мы планируем достаточно серьезную синергию в области логистики — у нас 17 тыс. автомобилей, у «Магнита» — 6 тыс. транспортных единиц, — подтвердил намерения глава «Почты России» Николай Подгузов . — Будем использовать наши отделения как точки продаж «Магнита». Уже сформированы фокусные группы, чтобы в 2019 году был эффект от этого взаимодействия. Мы также открыты для сотрудничества с другими сетями».

Впрочем, глава «Почты России» сообщил, что допускает сотрудничество компании с другими ретейлерами, помимо «Магнита»: «Наша задача — построить современную, открытую платформу. Она предполагает сотрудничество с большим количеством сетей, с большим количеством marketplace. Мы нацелены на развитие логистической сети, которая будет предложена всем ключевым участникам рынка электронной коммерции в стране».

Good buy, Kuban, goodbye?

Даже в случае успешного и динамичного развития в ближайшие годы в числе проигравших может остаться Краснодарский край . Уже сейчас эксперты всерьез обсуждают перспективу переезда офиса ретейлера из южного региона в Москву . В таком случае Кубани придется распрощаться как с налоговыми поступлениями от одного из крупнейших в крае налогоплательщиков, так и с несколькими тысячами рабочих мест в центральном офисе «Магнита» (что станет дополнительным дестабилизирующим фактором) для региональной экономики.

«Магнит» в ближайшее время действительно может может утратить статус благодетеля для Краснодара и крупнейшего налогоплательщика для Кубани, — отмечает Евгений Змиев. — Это событие, вполне ожидаемое последствий изменений состава акционеров: утрата».

По словам эксперта, в край активно продолжат заходить и развиваться федеральные торговые сети-конкуренты, будут множиться магазины у дома — но не «Магниты», а непосредственно частный малый бизнес. «Когда лидер слабеет, все хотят его потеснить, откусить его долю рынка. Покупатели меняют приоритеты и одну торговую сеть на другие. Поэтому ожидания кубанцев и властей о том, что компания еще заплатит много-много налогов в бюджет, уже очень скоро могут оказаться напрасными. И налогов может стать меньше, и сам „Магнит“ может сменить регион „прописки“ на Москву, где находится банк ВТБ», — уточняет экономист.

По его мнению, ожидаемая перерегистрация компании в другой регион может повлечь перевод туда же объемов хозяйственной деятельности и руководящих органов. «Все это означает резкое снижение налогооблагаемой базы и потерю налогов для Краснодарского края. Доводом, увеличивающим вероятность такого развития событий, является отсутствие публичных договоренностей с краевыми властями об условиях сделки, о гарантиях от нового акционера о сохранении компании в нашем регионе. Как и для общественности, так и для властей данная сделка стала большим сюрпризом. Первым, неприятным, и, увы, не последним. Беда не приходит одна», — резюмирует Евгений Змиев.

«Перевод офиса компании в Москву действительно событие ожидаемое, хотя бы потому, что даже сейчас это одна из крупнейших в стране компаний, руководство которой до последнего момента предпочитало оставаться в приграничном регионе, — комментирует ситуацию эксперт, пожелавший сохранить анонимность. — Здесь даже не столько вопрос престижа, сколько проблема эффективности управления общероссийской сетью, добиться которой легче из столицы страны, чем из расположенного на одном из его концов края».

По словам конфидента «ФедералПресс», такое решение нанесет серьезный удар по экономической устойчивости региона. А значит, оно будет не только экономическим, но и политическим. Следовательно, можно предположить, что власти края попытаются через первых глав государства пролоббировать сохранение «прописки ретейлера» в регионе. Вопрос лишь в том, насколько эта попытка может оказаться эффективной, учитывая несопоставимые «весовые категории» губернатора Вениамина Кондратьева и главы госбанка Андрея Костина, отмечает конфидент.