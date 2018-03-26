Комитет Госдумы подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтянке

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что комитет подготовил корректировки в законопроект по применению НДД в нефтяной отрасли. Об этом он сообщил в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».

"Внесенный правительством законопроект формирует достаточно привлекательные для недропользователей и сбалансированные с интересами государства налоговые правила. С этим согласны и мои коллеги по комитету, и представители нефтяных компаний, с которыми довелось обсуждать документ. Мы подготовили свои предложения по корректировке отдельных позиций законопроекта. Но исключительно из побуждений сделать закон лучше, повысить его эффективность", — заявил Завальный.