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Комитет Госдумы подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтянке
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Комитет Госдумы подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтянке 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Парламентская газета
Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что комитет подготовил корректировки в законопроект по применению НДД в нефтяной отрасли. Об этом он сообщил в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
"Внесенный правительством законопроект формирует достаточно привлекательные для недропользователей и сбалансированные с интересами государства налоговые правила. С этим согласны и мои коллеги по комитету, и представители нефтяных компаний, с которыми довелось обсуждать документ. Мы подготовили свои предложения по корректировке отдельных позиций законопроекта. Но исключительно из побуждений сделать закон лучше, повысить его эффективность", — заявил Завальный.
Он также подчеркнул, что Минфин поддерживает две трети предложений энергетического комитета.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев планирует обсудить налоговый маневр в нефтянке.
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