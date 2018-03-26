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Комитет Госдумы по энергетике подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтяной отрасли
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Комитет Госдумы по энергетике подготовил корректировки в законопроект по НДД в нефтяной отрасли 

Rambler News Service 37 минут назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по энергетике подготовил корректировки в законопроект по применению НДД в нефтяной отрасли, заявил глава комитета Павел Завальный в интервью журналу «Нефтегазовая вертикаль».
«Внесенный правительством законопроект формирует достаточно привлекательные для недропользователей и сбалансированные с интересами государства налоговые правила. С этим согласны и мои коллеги по комитету, и представители нефтяных компаний, с которыми довелось обсуждать документ. Мы подготовили свои предложения по корректировке отдельных позиций законопроекта. Но исключительно из побуждений сделать закон лучше, повысить его эффективность», — отметил он.
Завальный пояснил, что Минфин поддерживает две трети предложений энергетического комитета парламента.
Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход НДД в нефтяной отрасли.
В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.
Минэнерго РФ ожидает принятия законопроекта в I квартале 2018 года и его вступления в силу с 1 января 2019 года.
Госдума должна рассмотреть законопроект в первом чтении 3 апреля 2018 года.
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