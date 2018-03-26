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Кондратьев: госдолг Кубани уменьшился впервые с 2009 года
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Кондратьев: госдолг Кубани уменьшился впервые с 2009 года 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По его словам, до этого задолженность региона только росла. Остановить этот процесс удалось два года назад. Сейчас край добился реального снижения — на 850 миллионов рублей. В планах на текущий год, как сказал Кондратьев, — уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба региона.
«Но самое главное — у нас растут собственные доходы, в прошлом году консолидированный бюджет составил 253 млрд рублей. Это больше, чем мы планировали на 23 млрд», — сказал Кондратьев.
При этом расходы на соцсферу не снижаются, все социальные обязательства край выполняет в полном объеме. Также увеличены расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов.
«ФедералПресс» напоминает, что по данным на апрель 2016 года госдолг Краснодарского края составлял 145,3 миллиарда рублей.
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