Кондратьев: госдолг Кубани уменьшился впервые с 2009 года

По его словам, до этого задолженность региона только росла. Остановить этот процесс удалось два года назад. Сейчас край добился реального снижения — на 850 миллионов рублей. В планах на текущий год, как сказал Кондратьев, — уменьшить госдолг еще на 3,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба региона.

«Но самое главное — у нас растут собственные доходы, в прошлом году консолидированный бюджет составил 253 млрд рублей. Это больше, чем мы планировали на 23 млрд», — сказал Кондратьев.

При этом расходы на соцсферу не снижаются, все социальные обязательства край выполняет в полном объеме. Также увеличены расходы на строительство школ, покупку медоборудования и школьных автобусов.