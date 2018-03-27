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Эффект майских указов не проявился на ликвидности, — Аналитики Райффайзенбанка
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Эффект майских указов не проявился на ликвидности, — Аналитики Райффайзенбанка 

Прайм 46 минут назад
Фото: Прайм
После уплаты основных налогов в этот понедельник из системы ушло >600 млрд руб. (нетто). Таким образом, с завершением налогового периода бюджет вновь станет чистым источником ликвидности. Так, согласно опубликованному ЦБ прогнозу, чистый приток по бюджетному каналу оценен в 308 млрд руб. в среднем на этой неделе. Интересно, что по сравнению с прошлой неделей ожидается ускорение притока из-за сокращения наличности в обращении (+84 млрд руб.). Наконец, за счет погашения недельных депозитов ЦБ банки получат 2624 млрд руб. Лимит на сегодняшнем недельном аукционе (2750 млрд руб.) говорит о том, что регулятор решил оставить часть свободной ликвидности в системе. Мы полагаем, что это ограничит рост RUONIA, т.к. до конца периода усреднения (10 апреля) еще достаточно времени, а к настоящему моменту средний уровень корсчетов банков составляет 2 трлн руб., чего достаточно для выполнения требований регулятора.
Отметим, что аномально высоких притоков ликвидности по бюджетному каналу в связи с выплатами по «майским» указам с начала года не было. Более заметными остаются потоки, связанные со специальными операциями ЦБ с санируемыми банками. С одной стороны, это связано с относительно низкими объемами притока дополнительных социальных расходов (так, по нашим оценкам, исходя из данных по НДФЛ за январь, в систему пришло дополнительно 56 млрд руб.). С другой стороны, эффект от выплат может быть частично или полностью сглажен погашением задолженности санируемых банков перед ЦБ — по нашим оценкам, эти данные учитываются в факторах ликвидности в составе «Средства на счетах расширенного правительства и пр.». Так, в феврале банк ФК «Открытие» вернул часть средств, привлеченных от ЦБ, на 180 млрд руб. В марте, наоборот, в систему поступило дополнительно около 300 млрд руб. — не исключено, что часть этого притока обусловлена докапитализацией Бинбанка (~57 млрд руб.).
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