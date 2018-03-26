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Евросоюз хочет разделить Google
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Евросоюз хочет разделить Google 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Евросоюз обеспокоен доминирующим положением компании Google на рынке и не исключает, что компания может быть разделена на более мелкие фирмы, передает английская газета The Telegraph мнение еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.
"Я считаю, что важно оставить этот вопрос открытым и сохранить в повестке дня", — ответила Вестагер на вопрос, является ли единственным решением к доминирующему положению Google разделение компании.
Еврокомиссар добавила, что ЕС доказал доминирование компании в сфере поисковых услуг и обнаружил, что фирма злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.
В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.
В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим лидирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.
В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.
Ранее Еврокомиссия вознамерилась ввести в странах Евросоюза трехступенчатый «цифровой налог» в размере 3% от оборота крупных технологических компаний, таких как Apple, Google и Facebook. Об этом сообщало издание Financial Times со ссылкой на проект предложения ЕК.
Введение «цифрового налога» может принести ЕК около €5 млрд в год. Инициатива связана с призывами Франции, Германии и Великобритании к более жестким мерам в отношении технологических компаний, уклоняющихся от налогов. Налог будет взиматься с доходов от рекламы, генерируемых цифровыми компаниями, сборов с пользователей и подписчиков за услуги Apple или Spotify, и дохода от продажи персональных данных третьим лицам.
Точные пороговые значения и ставки еще обсуждаются комиссией и могут измениться. Проект введения «цифрового налога» расчитан на компании с годовым глобальным оборотом более €750 млн и общей налогооблагаемой выручкой в €50 млн, полученной в ЕС. Документ описывает такие компании как создавшие «сильную рыночную позицию», которая может извлечь выгоду из «сетевых эффектов и эксплуатации больших данных».
«Применение действующих правил корпоративного налогообложения к цифровой экономике привело к перекосу между местом, где облагается налогом прибыль, и местом, где создается стоимость», — говорится в тексте.
По оценкам чиновников ЕС, временные налоговые меры затронут около 100 цифровых компаний, пишет Financial Times.
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