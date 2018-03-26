Средняя зарплата нижегородцев выросла до 29 тысяч рублей

Средняя зарплата жителей Нижегородской области в январе выросла на 11% к аналогичному периоду 2017 года и составила 28,98 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В первом месяце 2018 года фонд начисленной заработной платы сложился в сумме 33,2 миллиона рублей. Таким образом, данный показатель вырос на 12,3% по сравнению с январем 2017 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года средняя номинальная начисленная зарплата в Нижегордской области достигла 43 тысяч рублей.

Напомним, нижегородским бюджетникам повысят зарплату.