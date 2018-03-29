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СNOOC в 2017 г увеличила прибыль в 39 раз
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СNOOC в 2017 г увеличила прибыль в 39 раз 

Прайм 16 часов назад
Китайская государственная нефтяная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) в 2017 году увеличила прибыль, приходящуюся на акционеров, в 39 раз, до 24,677 миллиарда юаней (около 3,9 миллиарда долларов), сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию составила 0,55 юаня (0,088 доллара) против прибыли в 0,01 юаня (0,002 доллара) годом ранее. Выручка компании выросла на 27,2%, до 186,39 миллиарда юаней (29,64 миллиарда долларов), расходы увеличились на 0,3%, до 149,3 миллиарда юаней (23,74 миллиарда долларов).
В релизе отмечено, что рост чистой прибыли связан с увеличением мировых нефтяных цен, а также улучшением в политике контроля расходов.
Годовая добыча компании составила 470,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Реализация нефти и газа — 151,89 миллиарда юаней (24,15 миллиарда долларов), что на 25,2% больше, чем в 2016 году.
CNOOC — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира — в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая. Правительству Китая принадлежат 70% акций компании.
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