СNOOC в 2017 г увеличила прибыль в 39 раз

Китайская государственная нефтяная корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) в 2017 году увеличила прибыль, приходящуюся на акционеров, в 39 раз, до 24,677 миллиарда юаней (около 3,9 миллиарда долларов), сообщается в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,55 юаня (0,088 доллара) против прибыли в 0,01 юаня (0,002 доллара) годом ранее. Выручка компании выросла на 27,2%, до 186,39 миллиарда юаней (29,64 миллиарда долларов), расходы увеличились на 0,3%, до 149,3 миллиарда юаней (23,74 миллиарда долларов).

В релизе отмечено, что рост чистой прибыли связан с увеличением мировых нефтяных цен, а также улучшением в политике контроля расходов.

Годовая добыча компании составила 470,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Реализация нефти и газа — 151,89 миллиарда юаней (24,15 миллиарда долларов), что на 25,2% больше, чем в 2016 году.