Омичи не останутся без тепла, «Тепловая компания» продолжит получать газ

ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и теплоснабжающие организации-должники договорились о сроках выплат за газ. В связи с чем компания-поставщик приостанавливает ограничение подачи газа всем теплоснабжающим организациям-должникам, кроме ООО «СТМ-Омск».

Теплоснабжающие организации начали направлять поставщику газа графики погашения задолженности после того, как на прошедшей неделе в городской администрации состоялось совещание по вопросу погашения задолженности за потребленный природный газ. В совещании приняли участие мэр Омска Оксана Фадина , генеральноый директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Виктор Варжин и представители теплоснабжающих организаций-дебиторов (ТСО).

«Если платежи ТСО-дебиторов в ближайшее время не приобретут положительную динамику, то поставщик газа не исключает полного ограничения подачи ресурса, т.к. оплаченные ими объёмы газа в текущем месяце полностью выбраны», — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Омск».

Отметим, что ООО «СТМ-Омск» решил расторгнуть договор о поставке газа с ООО «Газпром межрегионгаз Омск». С 28 марта компания должна перейти на иные топлива и продолжить предоставление коммунальных услуг своим абонентам.

Региональная газовая компания напоминает потребителям всех категорий о необходимости своевременной оплаты газопотребления и выполнения договорных обязательств.