Ещё
Омичи не останутся без тепла, «Тепловая компания» продолжит получать газ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Омичи не останутся без тепла, «Тепловая компания» продолжит получать газ 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и теплоснабжающие организации-должники договорились о сроках выплат за газ. В связи с чем компания-поставщик приостанавливает ограничение подачи газа всем теплоснабжающим организациям-должникам, кроме ООО «СТМ-Омск».
Теплоснабжающие организации начали направлять поставщику газа графики погашения задолженности после того, как на прошедшей неделе в городской администрации состоялось совещание по вопросу погашения задолженности за потребленный природный газ. В совещании приняли участие мэр Омска Оксана Фадина, генеральноый директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Виктор Варжин и представители теплоснабжающих организаций-дебиторов (ТСО).
«Если платежи ТСО-дебиторов в ближайшее время не приобретут положительную динамику, то поставщик газа не исключает полного ограничения подачи ресурса, т.к. оплаченные ими объёмы газа в текущем месяце полностью выбраны», — сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Омск».
Отметим, что ООО «СТМ-Омск» решил расторгнуть договор о поставке газа с ООО «Газпром межрегионгаз Омск». С 28 марта компания должна перейти на иные топлива и продолжить предоставление коммунальных услуг своим абонентам.
Региональная газовая компания напоминает потребителям всех категорий о необходимости своевременной оплаты газопотребления и выполнения договорных обязательств.
АиФ-Омск: последние новости
Для омских теплоснабжающих организаций ограничат подачу газа из-за долгов Омский НПЗ внедряет передовые системы отгрузки нефтепродуктов Омичи почтят память погибших в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев попросил прощения у Путина288
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева196
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову158
Трамп начал терять уважение Путина117
Жизнь зла
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
01:00
Власти утвердили проект планировки промзоны «Медведково»
Новости Москвы Другое
00:43
Снимок Плющенко и Рудковской жестко раскритиковали
Шоу-бизнес
00:43
Собянин открыл городок Росгвардии
Новости Москвы
05:13
Начавшийся в столице снегопад станет последним в сезоне
Погода Новости Москвы
00:18
Анонсирован новый сезон ярмарок выходного дня
Новости Москвы
03:03
Трамп начал терять уважение Путина
США Статьи
04:55
В ТЦ пройдут противопожарные рейды
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение