Департамент финансов Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь-февраль

Департамент финансов города Москвы подвел итоги исполнения столичного бюджета за январь и февраль 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

«По состоянию на 1 марта 2018 г. объем поступивших доходов в бюджет Москвы составил 224,4 млрд руб. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 марта 2018 г. составило 205,3 млрд руб. На финансирование государственных программ было направлено 200 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 191,9 млрд руб., что составляет 85,5% от общего объема поступивших доходов.

«Поступления НДФЛ на 1 марта 2018 г. составили 105,6 млрд руб. %. В отраслевом разрезе наибольший прирост поступлений обеспечили организации торговли, предоставления услуг в социальной сфере, информационных технологий и связи», — рассказали в департаменте.

Доходы московского бюджета по налогу на прибыль организаций на 1 марта 2018 г. составили 80,6 млрд руб., что на 11,9% (или 8,6 млрд руб.) больше, чем за аналогичный период 2017 г.

За два месяца текущего года в бюджет Москвы поступило 6,7 млрд руб. по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 г. по данному показателю составил 2 млрд руб. или 42,3%.

Объем поступлений акцизов составил 3,2 млрд руб. «С 1 января 2018 г. начала действовать новая схема распределения доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию, предполагающая распределение 25% доходов от акцизов между регионами пропорционально объемам розничных продаж», — добавили в ведомстве.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 26,9 млрд руб., что составляет 12% от общего объема доходов и на 2,2% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тем временем, наибольший объем расходов, по данным департамента, осуществлен по государственным программам: «Столичное образование» — 46,8 млрд руб., «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 37 млрд руб., «Развитие транспортной системы» — 43,2 млрд руб., «Столичное здравоохранение» — 26 млрд руб. Всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, на охрану здоровья москвичей за январь-февраль было направлено 50 млрд руб.

«С 2018 г. город принял на себя повышенные социальные обязательства перед москвичами. Объем расходов на осуществление мер социальной поддержки в денежной форме составил за два месяца текущего года 24,2 млрд руб., что на 27,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост расходов произошел в связи с увеличением на 20% минимального размера московской пенсии, а также существенным (в два-пять раз) увеличением размеров выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, ветеранам войны и труда», — пояснили в департаменте.

Размер госдолга Москвы по итогам февраля 2018 г. составил 34,3 млрд руб. «Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 марта 2018 г. составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета», — уточнили в ведомстве.