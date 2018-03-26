«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась до 143 млрд рублей

"Дыра" (отрицательная разница между размерами активами и размерами обязательств) в капитале лишившегося лицензии банка "Югра" увеличилась до 143 млрд руб., сообщает Банк России.
На день отзыва лицензии (28 июля 2017 г.) "дыру" в капитале "Югры" оценивали в 2 млрд руб., на 8 сентября 2017 г. — в 86,1 млрд руб. "Дыра" увеличилась из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд руб. до 21,6 млрд руб., сообщает "Интерфакс".
Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России. Вкладчикам выплатили 172,5 млрд руб. (99,6% средств, покрываемых страховкой). У банка остались 34,7 тыс. вкладчиков, размер обязательств перед которыми превышает 1,4 млрд руб. Совокупная величина их вкладов составляет 16,1 млрд руб.
Акционеры банка уведомили ЦБ о наличии у них приносящих прибыль активов и желании за счет этих активов расплатиться с кредиторами и вкладчиками. Банк России считает, что юридических препятствий для этих расчетов нет.
"Тем не менее, до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка. И нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты", — подчеркивает ЦБ.
Бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил ранее, что в ноябре 2017 г. акционеры банка направили в ЦБ план санации кредитной организации, предусматривающий расчеты с кредиторами в течение пяти лет. "Регулятор отклонил данное предложение, не проведя ни одной консультации с акционерами банка по предложенному плану, несмотря на активную поддержку со стороны клиентов банка", — подчеркнул Шиляев.
ЦБ считает, что банк "Югра" выдавал кредиты компаниям, связанным с бизнес-проектами собственника банка Алексея Хотина. Объем реального бизнеса этих компаний не соответствовал размеру ссуд. Полученные средства Хотин вкладывал в недвижимость, добычу, переработку и перевозку нефти. После существенного падения курса рубля в конце 2014 г. и снижения цен на нефть доходы от этих бизнес-проектов сократились почти на 50%, отмечает ЦБ.
Корпоративный кредитный портфель банка "Югра" представлен к марту ссудами 133 заемщикам на 264 млрд руб. Вся задолженность юрлиц является просроченной, подчеркивает ЦБ.
ЦБ с 10 июля 2017 г. ввел в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Лицензия "Югры" отозвана с 28 июля 2017 г.
К концу I квартала 2017 г. "Югра" занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц среди российских банков.