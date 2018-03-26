«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась до 143 млрд рублей

«Дыра» в капитале «Югры» увеличилась до 143 млрд руб

На день отзыва лицензии (28 июля 2017 г.) "дыру" в капитале "Югры" оценивали в 2 млрд руб., на 8 сентября 2017 г. — в 86,1 млрд руб. "Дыра" увеличилась из-за переоценки кредитного портфеля, который сократился на 140,7 млрд руб. до 21,6 млрд руб., сообщает "Интерфакс"

Крах "Югры" стал крупнейшим страховым случаем в истории России . Вкладчикам выплатили 172,5 млрд руб. (99,6% средств, покрываемых страховкой). У банка остались 34,7 тыс. вкладчиков, размер обязательств перед которыми превышает 1,4 млрд руб. Совокупная величина их вкладов составляет 16,1 млрд руб.

"Тем не менее, до настоящего момента собственники кредитной организации не воспользовались данной правовой возможностью и не предприняли никаких практических действий, направленных на расчеты с кредиторами банка. И нельзя исключать, что имеющиеся в распоряжении акционеров активы не позволяют провести такие расчеты", — подчеркивает ЦБ. Акционеры банка уведомили ЦБ о наличии у них приносящих прибыль активов и желании за счет этих активов расплатиться с кредиторами и вкладчиками. Банк России считает, что юридических препятствий для этих расчетов нет.

Бывший председатель правления банка "Югра" Дмитрий Шиляев заявил ранее, что в ноябре 2017 г. акционеры банка направили в ЦБ план санации кредитной организации, предусматривающий расчеты с кредиторами в течение пяти лет. "Регулятор отклонил данное предложение, не проведя ни одной консультации с акционерами банка по предложенному плану, несмотря на активную поддержку со стороны клиентов банка", — подчеркнул Шиляев.

ЦБ считает, что банк "Югра" выдавал кредиты компаниям, связанным с бизнес-проектами собственника банка Алексея Хотина . Объем реального бизнеса этих компаний не соответствовал размеру ссуд. Полученные средства Хотин вкладывал в недвижимость, добычу, переработку и перевозку нефти. После существенного падения курса рубля в конце 2014 г. и снижения цен на нефть доходы от этих бизнес-проектов сократились почти на 50%, отмечает ЦБ.

Корпоративный кредитный портфель банка "Югра" представлен к марту ссудами 133 заемщикам на 264 млрд руб. Вся задолженность юрлиц является просроченной, подчеркивает ЦБ.

ЦБ с 10 июля 2017 г. ввел в банк "Югра" временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Лицензия "Югры" отозвана с 28 июля 2017 г.

К концу I квартала 2017 г. "Югра" занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц среди российских банков.