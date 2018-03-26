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Судебные приставы ответили управкомпаниям
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Судебные приставы ответили управкомпаниям 

ТВ-МИГ 46 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса static.life.ru  Руководители сразу трех управляющих компаний (МПП «ЖКХ», МУП «ГУК», ООО «Жилремстрой») не так давно выступили с критикой работы судебных приставов. По мнению руководителей вышеперечисленных компаний, УФСПП могла бы более оперативно взыскивать с должников по услугам ЖКХ.
Сегодня пресс-служба УФССП по Владимирской официально ответила трем УК. Приставы не согласны с критикой и приводят официальные данные.
В 2017 году на исполнении находилось 64526 исполнительных производств о взыскании задолженности за услуги ЖКХ на сумму 782 млн 249 тыс. рублей. Это 8,6% от общего количества исполнительных производств.
В результате было взыскано 180,02 млн рублей. Другими словами, около 23% от всех долгов. По мнению руководителей УФССП — это хороший показатель.
По взысканию долгов трех компаний-жалобщиков, статистика следующая: 798 производств на сумму 10 млн 900 тыс. рублей приходилось на МПП «Жилищное коммунальное хозяйство», 60 исполнительных производств на сумму 611 тыс. рублей на МУП «Городская управляющая компания» и 58 исполнительных производств на сумму 768 тыс. рублей на ООО «Жилремстрой».
В результате, в пользу управляющих компаний было взыскано 2 млн 695 тыс. рублей задолженности, то есть 22% от общей суммы долга.
УФССП напоминает: розыск должника и его имущества проводится только на основании заявление взыскателя. Вот только ни одна из трех управкомпаний подобные заявления в УФССП не предоставляла.
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