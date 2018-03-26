Российский банк «плохих долгов» создадут на базе «Рост банка» и банка «Траст»

"По всей вероятности, да, но об этом должен объявить ЦБ", — цитирует анонимного собеседника агентство ТАСС

Напомним, банком «плохих долгов» в мировой практике называют кредитное учреждение, которое выкупает у других банков по завышенной оценке (и обычно за государственный счет) проблемные кредиты и непрофильные активы и, соответственно, несет плановые убытки, чтобы повысить капитализацию этих банков. Это классическая схема, которая применялась во многих странах.

Банк России с 15 марта ввел в банк «Траст» и «Рост банк» временную администрацию в лице Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.

"Рост банк" в 2015 году был взят на санацию "Бинбанком" , который с сентября 2017 года сам попал под процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Ранее сообщалось, что проблемы взятого на санацию «Рост банка» оказались серьезнее, чем предполагалось, и заметно подкосили «Бинбанк». Банк «Траст» входит в группу банка ФК «Открытие» , который с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС.

Ранее глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов называл «Траст» и «Рост банк» наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов. В отдельной структуре могут быть консолидированы «плохие активы», которые есть на балансе «ФК Открытие», «Траста», пенсионных фондов и "Росгосстраха" , говорил он.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина

заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов».