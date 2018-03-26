Ещё
Российский банк «плохих долгов» создадут на базе «Рост банка» и банка «Траст»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский банк «плохих долгов» создадут на базе «Рост банка» и банка «Траст» 

Newsru.com 26 минут назад
Фото: Newsru.com
Банк «плохих долгов» в России будет создан на базе санируемых ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора "Рост банка" и банка «Траст», сообщил журналистам источник в финансово-экономическом блоке правительства.
"По всей вероятности, да, но об этом должен объявить ЦБ", — цитирует анонимного собеседника агентство ТАСС.
Напомним, банком «плохих долгов» в мировой практике называют кредитное учреждение, которое выкупает у других банков по завышенной оценке (и обычно за государственный счет) проблемные кредиты и непрофильные активы и, соответственно, несет плановые убытки, чтобы повысить капитализацию этих банков. Это классическая схема, которая применялась во многих странах.
Банк России с 15 марта ввел в банк «Траст» и «Рост банк» временную администрацию в лице Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора.
"Рост банк" в 2015 году был взят на санацию "Бинбанком", который с сентября 2017 года сам попал под процедуру финансового оздоровления через ФКБС. Ранее сообщалось, что проблемы взятого на санацию «Рост банка» оказались серьезнее, чем предполагалось, и заметно подкосили «Бинбанк». Банк «Траст» входит в группу банка ФК «Открытие», который с августа 2017 года также проходит процедуру санации в ФКБС.
Ранее глава ФК «Открытие» Михаил Задорнов называл «Траст» и «Рост банк» наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов. В отдельной структуре могут быть консолидированы «плохие активы», которые есть на балансе «ФК Открытие», «Траста», пенсионных фондов и "Росгосстраха", говорил он.
В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина
заявила, что регулятор обсуждает возможность выделения специального банка для консолидации в нем «плохих долгов».
Newsru.com: последние новости
Независимые нетфетрейдеры пожаловались на "Роснефть" и "Газпромнефть" в ФНС "М.Видео" покупает "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в рублях во второй декаде марта не изменилась
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов181
Умер Сергей Мавроди202
Украина задержала российское судно161
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия344
Названа причина отсутствия Тулеева на месте ЧП215
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
01:17
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
01:03
Песков отреагировал на слухи о запрете «плохих новостей»
Политика
России нужно перестать оправдываться
Политика Статьи
01:49
Почему они нас ненавидят
Политика Статьи
04:54
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди
Происшествия
00:36
Опубликовано видео начала пожара в Кемерово
Происшествия
03:37
Душегубкой может стать любой российский ТРЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение