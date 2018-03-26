За 2017 год ВТБ прогарантировал сделки нижегородских компаний на сумму 9 млрд рублей 

Значительный рост по итогам года был достигнут по направлению документарного бизнеса. За отчетный период филиал предоставил бизнес-структурам региона банковские гарантии на общую сумму 9 млрд рублей, из которых более 2 млрд рублей получили компании среднего бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Гарантийный портфель филиала за январь-декабрь прошлого года увеличился на 50% и на 1 января составил 8 млрд рублей. На долю крупного бизнеса в портфеле гарантий филиала приходится 60%, и 40% — на средний бизнес.
Комментируя итоги работы по направлению, управляющий корпоративным филиалом банка ВТБ в Нижнем Новгороде Игорь Рожковский сказал: «Наш банк занимает ведущие позиции на рынке документарного бизнеса. Гарантии ВТБ — это свидетельство финансовой устойчивости и наших клиентов, и их способности выполнять свои обязательства. И если еще совсем недавно эта услуга была востребована, прежде всего, у крупных организаций, то сегодня этот инструмент активно используют и средние региональные компании. И мы видим это на примере структуры нашего гарантийного портфеля, в котором доля клиентов этого сегмента составляет 40%».