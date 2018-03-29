Токарев: портфель ВТБ по автокредитованию превысил 100 млрд рублей

— Как вы оцениваете предварительные итоги 2017 года на рынке автокредитования?

— 2017 год для рынка был позитивным, потому что росли продажи автомобилей. Относительно 2016 года доля автомобилей, приобретаемых в кредит, увеличилась на 13%. Вслед за продажами начался рост и портфелей автокредитов. Объем рынка достиг 685 миллиардов рублей, рост портфелей по итогам года составил 14,9%. Это очень хороший показатель, по темпам роста рынок опередил розничное кредитование, куда, в том числе, включена и ипотека. Безусловно, определяющую роль сыграли меры господдержки. В прошлом году они были направлены на поддержку продаж новых автомобилей и инструменты, которые выбрали правительство и Минпромторг , как раз были сосредоточены в банковском секторе.

Портфель автокредитования ВТБ за прошлый год вырос на 17,3% и превысил 100 миллиардов рублей. По итогам 2017 года мы опередили рынок и увеличили свою долю. В рамках программам господдержки мы выдали автокредитов на сумму 41 миллиард рублей. На 2018 год у нас также амбициозные планы, планируем сохранить темп развития. Есть ожидания, что рынок продолжит расти, его потенциал очевиден.

— То есть основной рост был сформирован именно за счет господдержки?

— Да, фактически за счет программы субсидирования ставки, которая действовала до конца 2017 года. И за счет стартовавших программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Это новый механизм, который был очень быстро разработан и запущен в середине июля. Средняя кредитная ставка на новые автомобили была в районе 8%, и были предложения, начинающиеся от 5-6%. Фактически, в какой-то момент ставки по автокредитам были ниже, чем депозитные ставки банков. Это позволило в течение всего года нарастить долю продаж автомобилей в кредит, помимо того, что вырос и сам автомобильный рынок.

— Насколько госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» востребованы заемщиками?right

— Программы дают десятипроцентную скидку на новую машину. В настоящий момент ограничение по стоимости автомобиля — 1,45 миллиона рублей. То есть максимальная скидка для клиента — 145 тысяч рублей, что очень существенно. Поэтому программы пользуются хорошим спросом. Если брать структуру продаж ВТБ, то доля сделок, профинансированных с участием такого вида госсубсидирования, составила порядка четверти в выдачах автокредитов на новые автомобили в 2017 году.

— Что происходило с уровнем ставок в 2017 году?

— На рынке автокредитования, как и в рознице в целом, произошло существенное снижение процентных ставок. За год они упали в среднем более чем на 2,5 п.п. — вслед за снижением ключевой ставки. Сейчас мы можем говорить, что они установились на отметке от 12 до 14%. Это хорошие показатели уровня 2013 года. Думаю, ставки будут еще снижаться, и концу года мы выйдем на показатель в районе 12%.

— Как начался для банка 2018 год?

— Начался с завершения юридических процедур по присоединению ВТБ24 , и уже с первых дней января мы начали продажи автокредитов под единым брендом ВТБ, в том числе, в рамках государственных программ «Первый» и «Семейный автомобиль». Стоит отметить еще одно значимое для нас событие — мы достигли отметки в 1 миллион выданных автокредитов. В честь этого события мы запустили специальную акцию, а также новую программу автокредитования.

Относительно прошлого года более чем двукратный рост показывает сегмент автомобилей с пробегом. Растет спрос на кредиты для покупки автомобилей у физических лиц. В начале месяца мы также снизили по ним ставки.

— Считаете ли вы, что в отсутствии госсубсидирования кредитной ставки банки будут все больше перестраиваться под запуск специальных предложений?

— Совершенно верно. Развитие предложений под отдельные сегменты, продвижение пакетных продуктов, предполагающих набор страховых и сервисных услуг. За счет этого будет происходить общее снижение ставок.

Безусловно, возрастает роль поддержки кредитных продаж со стороны автопроизводителей. Конечно, трудно заместить госсубсидию, но на рынке мы видим примеры эффективной и последовательной работы, результатом которой является опережающий рыночные показатели на 5-10 пунктов спрос на кредитные продукты у отдельных партнеров.

— Какие тенденции в этом году будут характерны для рынка? Будут расти продажи новых автомобилей или, наоборот, подержанных?

— Продажи новых автомобилей в начале года идут выше ожиданий. Правда, доля автомобилей, реализуемых в кредит, снизилась. Видимо, клиенты еще не переключились с субсидируемых государством ставок на новые.

Если посмотреть на развитие этих сегментов, то при агрессивном росте спроса на новые автомобили начинает ослабевать спрос на машины с пробегом. Общий спрос на автомобили растет более скромным темпом, чем продажи новых машин. Если мы не увидим большого роста цен на новинки, то их продажи продолжат расти. Но это касается именно продаж. Несколько иная картина будет в автокредитовании. Я думаю, что участники рынка будут стремиться удержать высокую долю продаж в кредит новых транспортных средств, что само по себе сложно без низких ставок, но вполне достижимо.

rightВ сегменте новых автомобилей я бы также отметил набирающие популярность кредиты с остаточным платежом: за 2017 год продажи этого продукта у нас увеличились, сейчас они занимают примерно 17% в структуре выдач. Мы одними из первых первыми начали работать по этой программе с крупными отечественными автопроизводителями. Если человек в принципе настроен поменять автомобиль через два-три года и купить такой же новый, то такие программы позволяют существенно снизить ежемесячный платеж — в 1,5 раза и более.

Что касается автомобилей с пробегом, то в автокредитовании пока настолько велик их потенциал, что, даже при близкой к нулю динамике продаж автомобилей, мы рассчитываем, что в этом сегменте будет расти проникновение кредитных продуктов. Аккуратно оцениваем рост в районе 4%. То есть, если взять весь автомобильный рынок машин с пробегом, а это 5,3 миллиона единиц, то там всего лишь 4% машин продается с помощью автокредитов.

Очевидно, какая-то часть продается через кредиты наличными, но все равно это не сопоставимо с кредитной долей в новых автомобилях. Как раз здесь мы и видим основной потенциал для нашего развития — именно за счет хороших предложений. Только за прошлый год объем выдачи кредитов в этом сегменте в ВТБ вырос в 2,7 раза, это одно из наших стратегических направлений.

В целом сейчас наблюдается тенденция по упрощению схем кредитования. Например, мы в принципе перестроили всю продуктовую линейку на формат автомобильного конструктора. Клиент сам может выбрать опции по кредиту — по аналогии с тем, как он выбирает свою модель автомобиля и дополнительное оборудование. Также работаем над самим процессом оформления кредита. К примеру, если в нашем офисе проводить сделку между физическими лицами, на все, с учетом оценки автомобиля, уходит не более трех часов. Заявка оформляется на сайте банка или партнеров. Клиент приезжает в офис один раз и в этот же день получает деньги.

— С учетом того, что ставки кредитования в целом на рынке снижаются, в последнее время все популярнее становятся программы рефинансирования: ипотеки, кредиты наличными… Что происходит в части автокредитования? Предлагают ли банки такую схему работы?

— Такие истории в автокредитовании сейчас не очень актуальны. Отчасти это связано с тем, что основной объем портфелей сформирован за счет выдач автокредитов на новые автомобили по госпрограмме. Там ставки сами по себе очень низкие — от 5%. Рефинансировать их не имеет смысла: никто не сможет сделать более выгодного предложения. Но, потенциально, этот продукт может стать интересным через несколько лет.

— Как в целом изменились параметры автокредитов по основным банковским программам?right

— Есть понимание, что растет средний срок кредита. Если раньше программа субсидирования была ограничена тремя годами, то сейчас с точки зрения популярности возвращаются пятилетние кредиты. В периоды, когда господдержка на рынке автокредитования отсутствовала, больше половины потребителей — около 60% — пользовались пятилетними кредитами. Думаю, сейчас мы опять увидим разворот спроса к ним.

Средний размер кредита в 2017 году вырос на 7,5%, при этом первоначальный взнос остается на неизменном уровне. Одну треть приобретаемого автомобиля клиенты предпочитают финансировать за счет собственных средств. Если говорить о наиболее популярных машинах, приобретаемых в кредит, то здесь картина соответствует структуре автомобильного рынка — лидеры те же. В части предпочтений, отдаваемых цветовой гамме, неизменным лидером является белый цвет. Доля клиентов, выбирающих классические темные цвета, падает.

— В последнее время банки уходят от требования оформлять КАСКО при оформлении автокредита…

— Да, но если банк отказывается от обязательного требования страхования КАСКО, то увеличивается ставка. Но на некоторые модели автомобилей оформлять такой автокредит просто удобно, потому что в том же сегменте автомобилей с пробегом можно встретить достаточно дорогие страховки — 14-15% от стоимости автомобиля. Это ощутимая сумма для клиента, понятно, что не все к этому готовы.