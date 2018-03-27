В ФАС назвали условие сделки по покупке Qatar Airways 25% «Внуково»

Исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер в понедельник сообщил РИА Новости, что компания намерена стать акционером аэропорта «Внуково» и надеется использовать свой опыт в управлении аэропортом, который на данный момент недостаточно загружен.

"Насколько нам известно, компания Qatar Airways принадлежит правительству Катара, то есть в понимании закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства. Аэропорт «Внуково», безусловно, является стратегическим обществом. Таким образом, приобретение 25% акций стратега потребует подачи ходатайства в ФАС России с последующим его вынесением на заседание правительственной комиссии", — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля иностранных инвестиций Олеси Мильчаковой