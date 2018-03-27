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В ФАС назвали условие сделки по покупке Qatar Airways 25% «Внуково»
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В ФАС назвали условие сделки по покупке Qatar Airways 25% «Внуково» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Сделка по покупке катарской национальной авиакомпанией Qatar Airways 25% акций аэропорта «Внуково» потребует согласования комиссией правительства РФ по иностранным инвестициям, сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.
Исполнительный директор Qatar Airways Акбар аль-Бакер в понедельник сообщил РИА Новости, что компания намерена стать акционером аэропорта «Внуково» и надеется использовать свой опыт в управлении аэропортом, который на данный момент недостаточно загружен.
"Насколько нам известно, компания Qatar Airways принадлежит правительству Катара, то есть в понимании закона № 57-ФЗ является иностранным инвестором, находящимся под контролем иностранного государства. Аэропорт «Внуково», безусловно, является стратегическим обществом. Таким образом, приобретение 25% акций стратега потребует подачи ходатайства в ФАС России с последующим его вынесением на заседание правительственной комиссии", — приводятся в сообщении слова начальника управления контроля иностранных инвестиций Олеси Мильчаковой.
"Это не первая инвестиция структур правительства Катара в российские инфраструктурные объекты. Приобретение доли в операторе аэропорта «Пулково» также проходило через правительственную комиссию. Наши катарские партнеры подтвердили статус добросовестных инвесторов, сделка была выгодна всем сторонам. ФАС России приветствует осуществление столь крупного проекта и уверена, что эта сделка пойдет на благо экономики страны", — отметил заместитель руководителя ФАС Андрей Цыганов.
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