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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,95% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,95% — «Укртрансгаз» 

Прайм 25 минут назад
Фото: Украина.ру
МОСКВА, 26 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 25 марта составил 7,959 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,95%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 25,71% с 25,96% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Нафтогаз" в середине марта сообщил, что стороны до конца марта обсудят расторжение контрактов и выполнение решений арбитража Стокгольма.
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