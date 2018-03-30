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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,58% — «Укртрансгаз»
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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,58% — «Укртрансгаз» 

Прайм 46 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
МОСКВА, 30 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 марта составил 7,744 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,58%, свидетельствуют данные на сайте «Укртрансгаза».
Уровень заполнения хранилищ уменьшился до 25,02% с 25,17% в предыдущий день.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.
"Газпром" и «Нафтогаз» во вторник сообщили, что на прошлой неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз» о том, что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. «Нафтогаз» сообщил, что не принял предложения «Газпрома» по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании проведут в апреле.
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"Нафтогаз Украины" уже в апреле может начать процесс взыскания долга с "Газпрома" "Газпром" обжаловал решение суда Стокгольма по контракту на транзит газа через Украину Telegram привлек $850 млн во втором раунде ICO‍
 Ещё 7 источников 
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