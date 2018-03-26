Украина израсходовала больше рекордное количество газа 

Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 52,7% — до 8 млрд 35,26 млн куб. м.
С начала марта из хранилищ было отобрано 1 млрд 950 млн куб. м. По состоянию на 24 марта запасы газа в ПХГ на 0,9% и 9% меньше, чем на аналогичные даты 2017 и 2016 годов.
Таким образом заполняемость подземных хранилищ, которые являются крупнейшими в Европе, снизилась до 25%.
В «Нафтогазе» заверили, что в украинских ПХГ достаточно газа, и его должно хватить до конца отопительного сезона. В то же время, если ситуация с Газпромом не разрешится, то следующий отопительный сезон может оказаться на грани срыва.