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Украина израсходовала больше рекордное количество газа
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Украина израсходовала больше рекордное количество газа 

Украина.ру 31 минуту назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.
Украина с начала отопительного сезона снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 52,7% — до 8 млрд 35,26 млн куб. м.
С начала марта из хранилищ было отобрано 1 млрд 950 млн куб. м. По состоянию на 24 марта запасы газа в ПХГ на 0,9% и 9% меньше, чем на аналогичные даты 2017 и 2016 годов.
Таким образом заполняемость подземных хранилищ, которые являются крупнейшими в Европе, снизилась до 25%.
В «Нафтогазе» заверили, что в украинских ПХГ достаточно газа, и его должно хватить до конца отопительного сезона. В то же время, если ситуация с Газпромом не разрешится, то следующий отопительный сезон может оказаться на грани срыва.
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