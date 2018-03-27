Ещё
Объем газа в ПХГ Украины упал ниже 8 млрд кубометров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Объем газа в ПХГ Украины упал ниже 8 млрд кубометров 

Rambler News Service 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Запасы газа в подземных хранилищах Украины упали ниже 8 млрд кубометров — до 7,959 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Таким образом, с начала 2018 года было отобрано 6,734 млрд кубометров, с начала отопительного сезона — 9,015 млрд кубометров.
Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров.
Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7-8 млрд кубометров.
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.
Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.
1 марта текущего года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул ее украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту на поставку газа. Медведев подчеркнул, что поставки с 1 марта возобновлены не будут.
Rambler News Service: последние новости
В «Мегафоне» заявили, что документы по покупке «Связного» поданы в ФАС заранее Чистая прибыль ФСК по МСФО выросла в 2017 году на 6,3% — до 72,7 млрд рублей Глава «Россетей» Павел Ливинский покинет совет директоров «Мосэнерго»
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин впервые прокомментировал трагедию в Кемерово367
Сын Табакова отказался общаться с Зудиной29
Мэр Кемерово отправил жителей на «экскурсию» в морг396
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово93
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США185
Видео
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
04:07
Названа причина запертых дверей в кинозале сгоревшего ТЦ
Пожары Происшествия
01:00
У россиян стало больше «свободных денег»
Личный счет Социология
00:35
Госдеп США отреагировал на трагедию в России
В мире Политика
00:58
Юлия Пересильд легла под капельницу
Шоу-бизнес
05:59
Ведущего «загнобили» за комментарии в адрес Миноуг
Шоу-бизнес
01:21
Россия обвинила США в злоупотреблениях
Политика В мире
03:06
Россия предложила выбор для изгнания дипломатов США
Политика
02:20
Юная фаворитка раскрыла тайны Пугачевой
Шоу-бизнес
09:14
Лондон проверит активы российских олигархов
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение