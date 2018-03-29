«Нафтогаз» заявил о достаточных запасах газа в ПХГ Украины на случай холодной весны

Запасы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины обеспечат прохождение холодного времени года, даже если период холодов продлится до лета, сообщает «Нафтогаз Украины».

«Запасов газа хватит (в ПХГ 7,8 млрд кубометров), даже если снег пролежит до июня, но «Нафтогаз» заявил о достаточных запасах газа в ПХГ Украины в случае холодной весны«Нафтогаз» заявил о достаточных запасах газа в ПХГ Украины в случае холодной весны..», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Согласно данным «Укртрансгаза», запасы газа в подземных хранилищах Украины упали ниже 8 млрд кубометров — до 7,836 млрд кубометров.

Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров. Таким образом, с начала 2018 года было отобрано 6,857 млрд кубометров, с начала отопительного сезона — 9,138 млрд кубометров.

При этом технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7-8 млрд кубометров.

Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.

Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.

1 марта текущего года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул ее украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту на поставку газа. Медведев подчеркнул, что поставки с 1 марта возобновлены не будут.