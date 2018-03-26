Доходы бюджета Приангарья на 2018 год могут вырасти на 10,9 млрд рублей

Доходы бюджета Иркутской области на 2018 год могут увеличить на 10,9 млрд руб., расходы — на 9 млрд руб., дефицит установят на уровне 4,9 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона со ссылкой на министра финансов Иркутской области Наталию Бояринову. Законопроект об изменении бюджета рассмотрят на сессии областного парламента в марте.

По словам министра, необходимость корректировок вызвана, в первую очередь, повышением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до размера прожиточного минимума — 11,163 тыс. руб. Кроме того, необходимо исполнить решение Конституционного суда РФ о том, что районные коэффициенты должны начисляться на МРОТ. Законопроект также предусматривает средства на сбалансированность местных бюджетов, в том числе, чтобы довести до нового уровня МРОТ зарплаты работников муниципальных учреждений.

Из 10,9 млрд руб. дополнительных доходов половина — субсидия из федерального бюджета. Рост собственных доходов обеспечивается увеличением поступлений налога на прибыль организаций, а также на их движимое имущество, акцизов на алкоголь, платы за пользование лесами и приростом поступлений от упрощённой системы налогообложения.