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Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу £40 млрд
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Великобритания может отказаться от выплаты Евросоюзу £40 млрд 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Великобритания может отказаться от выплаты 40 миллиардов фунтов (56,5 миллиарда долларов) Евросоюзу, заявил министр Великобритании по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.
Это произойдет в том случае, если Лондон не получит торговую сделку, где будут учтены интересы каждой из сторон, сообщает ТАСС.
Ранее ЕС и Великобритания договорились, что переходный период после Brexit составит 21 месяц.
Переговоры по выходу Великобритании ЕС начались 19 июня 2017 года в Брюсселе. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно существующему плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.
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