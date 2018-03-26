Qatar Airways хочет купить долю во Внуково

Qatar Airways хочет купить долю в аэропорту Внуково

Катарская национальная авиакомпания Qatar Airways во время визита эмира Катара в Россию подпишет меморандум с аэропортом Внуково о возможности покупки доли в аэропорту.

"Будет подписан меморандум о взаимопонимании между Qatar Airways и международным аэропортом Внуково для возможности покупки доли в аэропорту Внуково", — заявил представитель МИДа. В воскресенье вечером эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл в Москву с двухдневным рабочим визитом, в ходе которого, как ожидается, на переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в экономике, торговле, сельском хозяйстве, а также расширение инвестиционного сотрудничества, сообщили РИА "Новости" в воскресенье в МИД Катара.

Международный аэропорт Внуково (МАВ) — один из трех крупнейших авиатранспортных комплексов России и московского авиаузла. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тысяч рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.

Авиакомпания Qatar Airways — одна из самых молодых авиакомпаний в мире, осуществляющая перелеты на шести континентах с 1997 г.