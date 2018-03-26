Ещё
В московском метро установят еще более 100 банкоматов для покупки билетов в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В московском метро установят еще более 100 банкоматов для покупки билетов в 2018 году 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Более 100 банкоматов для покупки билетов и пополнения карты «Тройка» установит банк ВТБ в московском метро в 2018 году. Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе банка, таким образом, общее количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 единиц.
"Розничный бизнес банка ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский метрополитен» на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций Московского метрополитена. Новые банкоматы планируется установить во втором квартале 2018 года", — сказали в пресс-службе.
В банкоматах пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», сделать различные виды переводов, погасить кредиты, оплатить коммунальные услуги, транспортные штрафы и налоги.
В пресс-службе так добавили, что с начала 2018 года в банкоматах ВТБ, расположенных в Московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем ежемесячных транзакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.
ТАСС: последние новости
СМИ: Uber согласился на слияние с Grab в Юго-Восточной Азии "Ъ": AliExpress откроет сервис групповых покупок Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия130
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово265
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку164
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП72
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста92
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение