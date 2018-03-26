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Транскапиталбанк объяснил отказ от рейтинга RAEX
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Транскапиталбанк объяснил отказ от рейтинга RAEX 

Банки.ру 51 минуту назад
Транскапиталбанк объяснил отказ от рейтинга RAEX, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Банк ТКБ принял решение об отзыве рейтинга от «Эксперт РА». Банк считает, что последнее рейтинговое действие не отражает реального уровня надежности кредитной организации, было произведено агентством без использования всей предоставленной банком информации и дезориентирует клиентов и контрагентов банка», — говорится в релизе.
В пресс-службе добавили, что банк не прекращает сотрудничество с агентством Moody's (текущий рейтинг — «B2»).
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