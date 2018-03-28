Тексбанк снизил ставки по вкладам в рублях

«Доходный» (от 1 тыс. рублей на три, шесть месяцев и один год) теперь можно разместить под 6,8—7,15% (ранее — под 6,9—7,3%), «Лояльный» (от 100 тыс. рублей на один год) — под 7—7,2% (вместо 7,2—7,4%), а «Универсальный» (от 10 тыс. рублей на один, три, шесть месяцев и один год) — под 6—7,1% (до этого — под 6—7,4%).

Процентные ставки по «Пенсионному» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и один год) составляют 6,5—7,1% (прежде максимальная ставка достигала 7,4%).

Продуктовый виджет

По вышеперечисленным депозитам проценты выплачиваются ежемесячно.

«Пенсионный-Накопительный» (от 10 тыс. рублей на три, шесть, девять месяцев и один год) открывается под 6,8—7,2% (ранее — под 6,9—7,5%). Выплата процентов происходит ежеквартально.

Все вклады пополняемые.