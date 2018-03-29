Промсвязьбанк понизил ставку маржинального кредитования для клиентов брокерского бизнеса

Промсвязьбанк внес изменения в тарифы, касающиеся торговли с кредитным плечом. Изменения позволят клиентам «повысить эффективность торговых операций благодаря снижению процентных ставок», следует из релиза кредитной организации.

Открытие длинных позиций теперь возможно по ставке от 11,25% до 13,65%. Кредитные денежные средства доступны для торговли как на повышение, так и на понижение.

Короткие позиции с использованием кредитного плеча открываются по ставке от 10,25% до 12,65%. Маржинальное кредитование предоставляется бесплатно внутри торговой сессии.

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