Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам

Промсвязьбанк принял решение понизить ставки по вкладам.

«Мой доход» (от 100 тыс. рублей на 91, 181 и 367 дней) открывается под 7,15—7,25% годовых (ранее — под 7,25—7,45%).

«Моя выгода» в рублях (на 32, 91, 181, 367, 547, 731 день) ставки понижены на 91 и 181 день и составляют 6,75% (вместо 7%). В долларах и евро (на 91, 181, 367, 547, 731 и 1 095 дней) вклад открывается под 0,1% годовых (ранее в долларах — под 0,35—1%), в евро — под 0,2%).

«Моя копилка» (на 91, 181, 367, 547 и 731 день) в рублях открывается под 6,15—6,5% (прежде — под 6,3—6,8%), в долларах и евро — под 0,1% годовых (прежде в долларах — под 0,3—0,9%, в евро — под 0,2%).

Минимальная сумма вкладов «Моя выгода» и «Моя копилка» — 10 тыс. рублей, 300 долларов или евро.

«Мои возможности» (от 50 тыс. рублей, 300 долларов/евро на 181, 367, 547 и 731 день) в рублях оформляется под 5,7—6,05% (вместо 5,85—6,3%), в долларах и евро — под 0,1% годовых (ранее в долларах — под 0,55—0,75%, в евро — под 0,1—0,2%).

По вкладам «Моя выгода» и «Мой доход» проценты выплачиваются в конце срока, по «Моей копилке» и «Моим возможностям» — ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады можно пополнять.

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