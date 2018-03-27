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Банк «Акцепт» повысил ставки по вкладам в долларах
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Банк «Акцепт» повысил ставки по вкладам в долларах 

Банки.ру 56 минут назад
Новосибирский банк «Акцепт» поднял ставки по вкладам при привлечении средств в долларах.
Продуктовый виджет
В настоящий момент вклад «Устойчивый процент» с ежемесячной капитализацией дохода открывается в американской валюте под 0,8—1,2% годовых (ранее — под 0,6—1%). По вкладу с ежеквартальной капитализацией доходность в долларах составляет 0,9—1,3% годовых (прежде — 0,7—1,1%). Минимальная сумма — 200 долларов. Сроки размещения — полгода, год, полтора года.
«Максимум» (от 200 долларов) на год и полтора года можно разместить теперь под 1,1—1,6% годовых (вместо 1,1—1,5%). Проценты выплачиваются ежемесячно.
Процентные ставки по «Удобному» депозиту (пороговые суммы — 200 и 10 тыс. долларов, срок — год) в зависимости от суммы равны 0,6% и 0,7% (до этого — 0,5% и 0,6%). Проценты ежемесячно капитализируются и выплачиваются в конце срока.
Все вклады можно пополнять.
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