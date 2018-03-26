Сбербанк может выплатить дивиденды за 2017 г в размере 35-37,5% от прибыли

Сбербанк может выплатить дивиденды от 35% до 37,5% от прибыли 2017 года, соответствующая договоренность с правительством ожидается в ближайшие недели, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, наблюдательный совет банка рассмотрит вопрос о дивидендах 17 апреля.

По словам источников Блумберга, Сбербанк готов заплатить 35%, в то время как Минфин настаивает на 37,5%, при этом в конце прошлого года правительство ожидало получить от банка 40% прибыли. И даже если Сбербанк выплатит дивиденды на уровне 37,5%, бюджет недополучит 15 миллиардов рублей в этом году, заявил агентству источник.

Ранее в марте глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что банк пока не определил сумму дивидендов за 2017 год, но «это будут очень серьёзные дивиденды». По его словам, банк «в принципе договорился» с министерством финансов о поэтапном увеличении выплат, которое приведет к тому, что достаточность капитала банка выйдет на необходимый уровень — 12,5%.

Греф ранее, в январе также говорил, что банк может увеличить дивиденды за 2017 год до 35% от чистой прибыли по МСФО. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38,2% — до 748,7 миллиарда рублей. По итогам 2016 года банк направил на дивиденды 135,5 миллиарда рублей (25% прибыли).

Еще ранее, в декабре Сбербанк представил инвесторам в Лондоне новую стратегию, согласно которой к 2020 году планирует увеличить чистую прибыль по МСФО до 1 триллиона рублей, а дивиденды — до 50% прибыли. При этом дивидендная политика банка предусматривает, что решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% прибыли будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня базового капитала не ниже 12,5%.