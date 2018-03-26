Сбербанк может выплатить дивиденды до 37,5% прибыли

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Сбербанк может выплатить дивиденды от 35% до 37,5% от прибыли 2017 г. по договоренности с правительством, сообщил Bloomberg.

Сейчас продолжается дискуссия Минфина и руководства банка о дивидендах. Сбербанк согласен на дивиденды в 35% от прибыли, а Минфин настаивает на 37,5%. Итоги дискуссии станут известны 17 апреля по завершению заседания Наблюдательного совета Сбербанка. По решению правительства все банки и компании с контрольным госучастием должны платить дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО. ЦБ и менеджемент Сбербанка выступают против — такие дивиденды могут снизить надежность банка. Тогда правительство согласилось получить от банка дивиденды в 40% прибыли, но и против этого выступили ЦБ и руководство банка. В итоге, если даже Сбербанк выплатит дивиденды на уровне 37,5%, то бюджет недополучит 15 млрд руб. в этом году. Банку России принадлежит 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция Сбербанка. Юридические лица — нерезиденты владеют 45,41% акций Сбербанка, юридические лица — резиденты владеют 1,9%, частные инвесторы — 2,7%, сообщается на сайте банка. Доля нерезидентов за 3 года выросла на 1,9 п. п., в 2014 г. она составляла 43,52%. В 2018-2020 гг. банк согласно своей стратегии планирует выплатить дивиденды на сумму 1 трлн руб. Это примерно по 330 млрд в год — больше, чем банк заплатил акционерам по итогам 2016 г. Сбербанк до 2018 г. начислял дивиденды в размере 25% от прибыли по МСФО и заплатил за 2016 г. втрое больше дивидендов, чем в 2015 г., на фоне рекордной чистой прибыли. Как сообщали «Вести. Экономика», чистая прибыль Сбербанка по МСФО выросла в 2017 г. на 38,2% до 748,7 млрд руб. против 541,9 млрд руб. в 2016 г. Прибыль на обыкновенную акцию увеличилась на 38,3% до 34,58 руб. против 25 руб. в 2016 г.