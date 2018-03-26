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Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» выросли почти вдвое
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Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» выросли почти вдвое 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За год.
За 2017 год компании «АльфаСтрахование-Жизнь» удалось на 80% нарастить объем страховых сборов. Их общая сумма превысила 50 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования".
Основным драйвером роста оказалось инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По сравнению с предыдущим годом поступления по данной статье увеличились на 81%, достигнув 39 миллиардов руб. Сборы в накопительном страховании жизни составили 21 миллиард рублей (+32%).
Весомы вклад в рост портфеля принесло активное и поступательное развитие партнерских продаж. В число новых участников программы распространения финансовой продукции компании вошли девять банков.
В текущем году «АльфаСтрахование-Жизнь» планирует продолжить дальнейшее расширение сети и внедрить сервисные инновации.
"Мы опережаем тенденции, развиваясь вне зависимости от конъюнктуры, — отмечает генеральный директор компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Алексей Слюсарь. — В среднесрочной перспективе «АльфаСтрахование-Жизнь» планирует не только продуктовое расширение, но и оптимизацию существующих процессов. Во-первых, речь идет о сервисном обслуживании. Мы внедряем простые и понятные инструменты для тех клиентов, которые готовятся к получению выплаты по страховым полисам. Сам процесс станет быстрее и прозрачнее, мы активно задействуем онлайн-каналы. Во-вторых, компания оптимизирует партнерские взаимодействия с банками и их сотрудниками. В-третьих, мы расширяем коммуникационные кампании, чтобы на протяжении «жизни» полиса не просто информировать своих клиентов, но и вовлекать их в управление финансовым продуктом".
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