Сборы «АльфаСтрахование-Жизнь» выросли почти вдвое

За год.

За 2017 год компании «АльфаСтрахование-Жизнь» удалось на 80% нарастить объем страховых сборов. Их общая сумма превысила 50 миллиардов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "АльфаСтрахования"

Основным драйвером роста оказалось инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). По сравнению с предыдущим годом поступления по данной статье увеличились на 81%, достигнув 39 миллиардов руб. Сборы в накопительном страховании жизни составили 21 миллиард рублей (+32%).

Весомы вклад в рост портфеля принесло активное и поступательное развитие партнерских продаж. В число новых участников программы распространения финансовой продукции компании вошли девять банков.

В текущем году «АльфаСтрахование-Жизнь» планирует продолжить дальнейшее расширение сети и внедрить сервисные инновации.