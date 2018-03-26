Банк «Рублев» предложил пенсионную карту «Мир» 

Банк «Рублев» предлагает оформить пенсионную карту национальной платежной системы «Мир».
Плата за годовое обслуживание пенсионной карты категории «Мир Классическая» не взимается. Срок действия карты — три года.
Продуктовый виджет
Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно. В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ комиссия равна 1%, минимум 3 доллара.
По карте предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере 6,5% годовых.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
«Карта предоставляется пенсионерам по старости или лицам старше 18 лет, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
Кроме того, с 26 марта 2018 года банк завершил выпуск карт Visa Classic и Mastercard Standard по тарифу «Пенсионная карта».