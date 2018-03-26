Банк «Рублев» предложил пенсионную карту «Мир»

Банк «Рублев» предлагает оформить пенсионную карту национальной платежной системы «Мир».

Плата за годовое обслуживание пенсионной карты категории «Мир Классическая» не взимается. Срок действия карты — три года.

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Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно. В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ комиссия равна 1%, минимум 3 доллара.

По карте предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере 6,5% годовых.

Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.

«Карта предоставляется пенсионерам по старости или лицам старше 18 лет, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.