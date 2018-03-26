Ещё
Банк «Рублев» предложил пенсионную карту «Мир»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк «Рублев» предложил пенсионную карту «Мир» 

Банки.ру 1 час назад
Банк «Рублев» предлагает оформить пенсионную карту национальной платежной системы «Мир».
Плата за годовое обслуживание пенсионной карты категории «Мир Классическая» не взимается. Срок действия карты — три года.
Продуктовый виджет
Снятие наличных в устройствах банка и сторонних кредитных организаций на территории РФ осуществляется бесплатно. В банкоматах и пунктах выдачи наличных сторонних банков за пределами РФ комиссия равна 1%, минимум 3 доллара.
По карте предусмотрено ежемесячное начисление процентов на остаток средств на счете в размере 6,5% годовых.
Услуга СМС-информирования предоставляется бесплатно.
«Карта предоставляется пенсионерам по старости или лицам старше 18 лет, получающим пенсию в соответствии с законодательством РФ», — уточняет эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.
Кроме того, с 26 марта 2018 года банк завершил выпуск карт Visa Classic и Mastercard Standard по тарифу «Пенсионная карта».
Банки.ру: последние новости
АктивКапитал Банк сообщил об изменении режима работы своих офисов ВТБ рассказал о бонусах для клиентов за оперативный переход на карты объединенного банка Совкомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия136
Рухнула крыша ТЦ в Кемерово265
Пока вы спали: Украина попала в собственную ловушку164
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП75
Минтруд «замолчал» повышение пенсионного возраста93
Видео
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
02:35
«Это просто ужас…»
Происшествия
00:59
В кемеровском ТЦ вновь вспыхнул пожар
Пожары Происшествия
00:59
Названа причина отсутсвия Тулеева на месте ЧП
Общество Политика
03:30
Спасение людей в Кемерово попало на видео
Пожары Катастрофы
20:11
Москва передала регионам автобусы и трамваи
Новости Москвы ДТП
00:12
Собянин выразил соболезнования семьям погибших в Кемерове
Новости Москвы
00:27
Машков объяснил, почему не занял место Табакова
Шоу-бизнес
02:54
Высоцкий мог бы не сыграть Глеба Жеглова
Шоу-бизнес
09:14
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение