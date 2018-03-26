Итоги исполнения бюджета города Москвы за февраль 2018 года

По состоянию на 1 марта 2018 года объем поступивших доходов в бюджет города Москвы составил 224,4 млрд рублей. Кассовое исполнение расходов по состоянию на 1 марта 2018 года составило 205,3 миллиарда рублей. На финансирование государственных программ было направлено 200,0 млрд рублей.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам: «Столичное образование» — 46,8 млрд рублей, «Социальная поддержка жителей города Москвы» — 37,0 млрд рублей, «Развитие транспортной системы» — 43,2 млрд рублей, «Столичное здравоохранение» — 26,0 млрд рублей. Всего, с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования, на охрану здоровья москвичей за 2 месяца 2018 года было направлено 50,0 млрд рублей.

С 2018 года город принял на себя повышенные социальные обязательства перед москвичами. Объем расходов на осуществление мер социальной поддержки в денежной форме составил за 2 месяца текущего года 24,2 млрд рублей, что на 27,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост расходов произошел в связи с увеличением на 20% минимального размера московской пенсии, а также существенным (в 2-5 раз) увеличением размеров выплат семьям с детьми, гражданам старшего поколения, ветеранам войны и труда.

Налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 191,9 млрд рублей, что составляет 85,5% от общего объема поступивших доходов. Прирост налоговых доходов за 2 месяца 2018 года составил 15,4% к 2017 году, а наибольший удельный вес в их структуре занимают налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и налог на прибыль организаций (55,0% и 42,0% соответственно).

Поступления НДФЛ на 1 марта 2018 года составили 105,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления НДФЛ увеличились на 17,2%. В отраслевом разрезе наибольший прирост поступлений обеспечили организации торговли, предоставления услуг в социальной сфере, информационных технологий и связи.

«Рост поступлений НДФЛ отмечается во всех отраслях экономики города. Вместе с тем, динамика поступлений этого налога в начале года не показательна. Поступления НДФЛ носят ярко выраженный «сезонный» характер — пики ежемесячных поступлений приходятся на период массовых летних отпусков и декабрь. В начале года на показатели роста НДФЛ оказывают сильное влияние так-называемые «разовые платежи» — налоги, поступающие с выплат дивидендов и годовых премий. По итогам года мы ожидаем рост поступлений НДФЛ на уровне 7%» — сказала Министр Правительства Москвы , руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова

Доходы бюджета города Москвы по налогу на прибыль организаций на 1 марта 2018 года составили 80,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года поступления налога на прибыль организаций увеличились на 8,6 млрд рублей или 11,9%.

За 2 месяца 2018 года в бюджет Москвы поступило 6,7 млрд рублей по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Прирост относительно аналогичного периода 2017 года по данному показателю составил 2,0 млрд рублей или 42,3%.

Объем поступлений акцизов составил 3,2 млрд рублей. Доходы от акцизов на нефтепродукты выросли на 14,9%, отражая рост ставок на дизельное топливо, автомобильный бензин и средние дистилляты, устанавливаемых федеральным налоговым законодательством, поступления от акцизов на алкогольную продукцию выросли на 16,2%.

С 1 января 2018 года начала действовать новая схема распределения доходов от акцизов на крепкую алкогольную продукцию, предполагающая распределение 25% доходов от акцизов между регионами пропорционально объемам розничных продаж.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в объеме 26,9 млрд рублей, что составляет 12,0% от общего объема доходов и на 2,2 процента выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Размер государственного долга города Москвы по итогам февраля 2018 года составил 34,3 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки на бюджет города Москвы на 1 марта 2018 года составил 1,6% от объема запланированных собственных доходов бюджета.