«Газпром» ограничит подачу газа на котельные Ленобласти из-за миллиардного долга

Как ранее уже предупреждало наше издание, " Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург " всё же начнёт вводить ограничения на поставки голубого топлива на котельные 47 региона. При этом коснётся эта строгая санкция не только Выборга , о проблеме которого мы писали отдельно, но и ресурсоснабжающих организаций других районов Ленобласти , которые также имеют за плечами долги. В «чёрном списке» оказались сразу восемь районов: Выборгский, Тосненский, Волосовский, Всеволожский, Кингисеппский, Лужский, Кировский и Гатчинский.

В общей сложности долг ресурсоснабжающих организаций вышеперечисленных районов Ленобласти перед компанией «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» составляет 1 миллиард 360 миллионов рублей. Как ранее писал ivbg.ru, эта финансовая яма образуется во многом по вине недобросовестных УК и ТСЖ, которые регулярно не перечисляют деньги жильцов на счета РСО. Так, по этой причине долг «Выборгтеплоэнерго» по состоянию на март 2018 года составляет 224 млн рублей, и это самая большая задолженность среди остальных РСО региона.

Издание 47news со ссылкой на неназванные источники сообщает, что в конце декабря 2017 года Ленобласть якобы выделила Выборгскому району 100 млн рублей на погашение задолженности за газ перед "Газпромом" . Однако поскольку долг так и не был погашен даже частично, комитет финансового контроля правительства Ленобласти вскоре приступит к разбирательству. Ivbg.ru в свою очередь связался с директорами ресурсоснабжающих организаций Выборга, чтобы они смогли из первых уст подтвердить или опровергнуть эту информацию. Так, директор «Выборгтеплоэнерго» Александр Кривонос и директор «УК по ЖКХ» Александр Кондрашов искренне удивились, когда услышали от нас о том, что в конце 2017 года РСО Выборга получили областные деньги на ликвидацию долга перед «Газпромом». Вероятнее всего, это были деньги для муниципальных образований за услуги ЖКХ, которые они вправе тратить на что угодно, вплоть до ремонта подъездов, но только не на погашение долга за газ.

Тем временем, «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» начнет вводить ограничения на подачу газа на котельные Ленобласти уже с 26 марта, то есть с понедельника. При этом РСО указанных регионов получили предупредительные письма об этом ещё в пятницу, 23 марта. Одной из причин сложившейся ситуации в структурах «Газпрома» называют задержки выплат межтарифной разницы из бюджета региона. По нашей информации, размер долга только по Выборгскому району из-за этой задержки уже превысил 100 млн рублей.

В пресс-службе петербургской структуры «Газпрома» на звонки корреспондента ivbg.ru не ответили, а пресс-служба правительства региона рассказала, что в блок ЖКХ и ТЭК администрации Ленинградской области не поступало обращений от администрации Выборгского района с соответствующей просьбой.