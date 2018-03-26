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Страховщики оценили ущерб от пожара в Кемерово
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Страховщики оценили ущерб от пожара в Кемерово 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Ущерб от пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд рублей, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).
Отмечается, что «речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы», приводитт сообщение ВСС РИА «Новости».
«Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд рублей», — добавили в ВСС.
В настоящее время союз выясняет, был ли застрахован ТРЦ «Зимняя птица».
Напомним, по последним данным, число погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ выросло до 53 человек. Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, поскольку это объект малого бизнеса.
Пожар ликвидировали в понедельник почти через 19 часов после начала. Также отмечалось, что в регион прибыла глава Минздрава Вероника Скворцова. По делу о пожаре задержаны четыре человека.
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