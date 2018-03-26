Страховщики оценили ущерб от пожара в Кемерово

Ущерб от пожара в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» оценивается в 3 млрд рублей, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС).

«Погибшее имущество арендаторов можно оценить в сумму до 1 млрд рублей», — добавили в ВСС. Отмечается, что «речь идет об имущественном комплексе в целом, но без учета ущерба, который понесли арендаторы», приводитт сообщение ВСС РИА «Новости».

В настоящее время союз выясняет, был ли застрахован ТРЦ «Зимняя птица».

Напомним, по последним данным, число погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ выросло до 53 человек. Одной из возможных причин возгорания называется детская шалость с огнем. При этом ТРК «Зимняя вишня» не проверяли службы пожарного надзора, поскольку это объект малого бизнеса.