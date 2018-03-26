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150 миллионов акций «Уралкалия» требуют арестовать
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150 миллионов акций «Уралкалия» требуют арестовать 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Истец требует признать недействительным решение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Уралкалий» от 18 декабря прошлого года о допвыпуске привилегированных именных бездокументарных акций, а также сам выпуск таких акций от 15 января 2018 года.
«Урал Инвест Менеджмент» потребовал также наложить арест на выпущенные в ходе допвыпуска акции. Арбитраж Прикамья намерен рассмотреть ходатайство о наложении всех обеспечительных мер на заседании 5 апреля.
Согласно данным на сайте «Уралкалия», решением 15 января было выпущено 150 000 000 привилегированных акций. Номинальная цена — 0,5 рубля. Выпуск осуществлен в рамках решения об увеличении уставного капитала «Уралкалия».
По информации справочных систем, ООО «Урал Инвест Менеджмент» зарегистрировано в Перми в 2008 году. Директором является Сергей Свиридов. Профиль компании — инвестиции в ценные бумаги.
Фото: Pixabay.com
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