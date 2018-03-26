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Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве
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Старейшая оружейная компания Remington заявила о банкротстве 

Вести.Ru 24 минуты назад
Один из старейших американских производителей оружия — компания Remington Outdoor — подала в суд заявление о банкротстве. Решение связано с серьезными финансовыми трудностями: компания накопила значительные долги, а объемы продаж существенно упали, пишет газета The Wall Street Journal.
В частности, в 2017 году Объем продаж Remington Outdoor составил всего 600 миллионов долларов, что на 30 процентов ниже показателя годичной давности. Специалисты ожидают, что реструктуризация в процессе банкротства позволит снизить объем долга примерно на 700 миллионов долларов, а также увеличит капитал некоторых подразделений на 145 миллионов долларов, сообщает "Интерфакс".
Компания была основана Элифалетом Ремингтоном в 1816 году. Производила ружья и большое количество моделей пистолетов. В 1886 году она обанкротилась и после реорганизации получила современное название Remington Arms. После этого основной продукцией компании стали винтовки и ружья.
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