Оружейная компания Remington заявила о своем банкротстве

Американская компания Remington Outdoor Co. и ее дочерняя фирма Remington Arms Company подали заявление о банкротстве в суд штата Делавэр . Об этом сообщает канал CNBC.

В настоящее время точные причины решения о банкротстве неизвестны. Предполагается, что виной этому стали финансовые трудности компании. Как и на других предприятиях по производству оружия, в Remington столкнулись с резким падением продаж после президентских выборов в США 2016 года, победу в которых одержал Дональд Трамп . Оказалось, что при Трампе у покупателей снизилась потребность в накоплении оружия. Продажи в 2017 году принесли Remington чуть более 600 миллионов долларов, что на 30% ниже по сравнению с 2016 годом.

Remington была создана в 1816 году и является одной из старейших и крупнейших американских компаний, занимающихся производством огнестрельного оружия и боеприпасов.