Кирово-Чепецкая компания задолжала своим работникам более 1,3 миллиона рублей

119 сотрудников ООО «ИнжСтройКом» не получили зарплату на январь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, общая задолженность работодателя составила более 1,3 миллиона рублей. Прокуратурой Кирова-Чепецка в адрес руководителя предприятия было внесено представление. Директора ООО «ИнжСтройКом» обязали выплатить работникам компании образовавшуюся задолженность в полном объеме.

Известно, что после вмешательства надзорного органа, сотрудникам предприятия была выплачена положенная им сумма.