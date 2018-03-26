Кирово-Чепецкая компания задолжала своим работникам более 1,3 миллиона рублей 

119 сотрудников ООО «ИнжСтройКом» не получили зарплату на январь текущего года. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, общая задолженность работодателя составила более 1,3 миллиона рублей. Прокуратурой Кирова-Чепецка в адрес руководителя предприятия было внесено представление. Директора ООО «ИнжСтройКом» обязали выплатить работникам компании образовавшуюся задолженность в полном объеме.
Известно, что после вмешательства надзорного органа, сотрудникам предприятия была выплачена положенная им сумма.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о похожем случае в Самарской области, где сотрудникам «АвтоВАЗагрегата» начали гасить задолженность по заработной плате.