В Бинбанке избраны совет директоров и правление

23 марта на внеочередном собрании акционеры избрали новый совет директоров, который в свою очередь выбрал председателя совета и правление банка.

Задорнов является председателем правления также находящегося на санации у ЦБ банка «ФК Открытие» . Предполагается, что до 1 апреля 2019 г. Бинбанк и «Открытие» будут объединены.

ЦБ начал финансовое оздоровление Бинбанка силами подконтрольного регулятору Фонда консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.

С избранием совета директоров и правления завершается работа временной администрации Бинбанка. Сейчас кредитная организация с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб.