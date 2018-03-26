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В Бинбанке избраны совет директоров и правление
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В Бинбанке избраны совет директоров и правление 

Ведомости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Председателем нового совета директоров санируемого Бинбанка избран Михаил Задорнов, правление банка возглавил Сергей Шевченко, говорится в сообщении кредитной организации.
23 марта на внеочередном собрании акционеры избрали новый совет директоров, который в свою очередь выбрал председателя совета и правление банка.
Задорнов является председателем правления также находящегося на санации у ЦБ банка «ФК Открытие». Предполагается, что до 1 апреля 2019 г. Бинбанк и «Открытие» будут объединены.
Шевченко, ранее возглавлявший временную администрацию Бинбанка, избран предправления кредитной организации на пять лет. С мая по ноябрь 2017 г. Шевченко руководил службой банковского надзора ЦБ, до этого возглавлял Балтийский банк, а также работал в Агентстве по страхованию вкладов и в Московском банке Сбербанка.
ЦБ начал финансовое оздоровление Бинбанка силами подконтрольного регулятору Фонда консолидации банковского сектора 21 сентября 2017 г. В марте 2018 г. ЦБ докапитализировал Бинбанк почти на 57 млрд руб. и стал его новым собственником.
В новый совет Бинбанка помимо Задорнова и Шевченко вошли члены правления «Открытия» Вениамин Полянцев и Сергей Русанов, операционный директор банка Светлана Савинова, руководитель блока управления региональной сетью Александр Пахомов и директор юридического департамента «Открытия» Александр Полуянов. В правление Бинбанка вошли Задорнов, Шевченко, бывший управляющий директор PricewaterhouseCoopers Сергей Прусаков и бывший советник гендиректора «Почты России» и зампред Внешэкономбанка Татьяна Сахарова. Прусаков будет курировать работу операционного блока и блока информационных технологий. Сахарова возглавит блок корпоративного бизнеса.
С избранием совета директоров и правления завершается работа временной администрации Бинбанка. Сейчас кредитная организация с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала, размер собственных средств банка превышает 100 млрд руб.
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