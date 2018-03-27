ВТБ выиграл тендер на установку новых банкоматов в московском метро

Банк ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский метрополитен» на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций московского метро, передает. Таким образом, количество устройств банка в столичном метро превысит 300 единиц. Новые банкоматы планируется установить во втором квартале 2018 года.

Ранее ВТБ участвовал еще в двух тендерах на установку банкоматов в метро Москвы : в 2015 году он выиграл тендер на установку 124 банкоматов, а в сентябре 2017 года — на установку 94 банкоматов сроком на пять лет. "Сбербанк" , установивший в метро 101 банкомат, должен был демонтировать свои устройства. Все банкоматы уже демонтированы, сообщили изданию в «Сбербанке».

Как уточняется в сообщении ВТБ, с начала 2018 года в банкоматах банка, расположенных в московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ежемесячных трансакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.

В устройствах самообслуживания ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства будут зачислены на баланс карты. Кроме того, клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и другие услуги.

Все новые устройства будут оснащены функцией замкнутого оборота наличных (recycling), которая позволит обеспечить более длительную работу банкоматов без остановок на инкассацию.

Помимо обеспечения метро банкоматами и пополнению карты «Тройка» с помощью банковской карты ВТБ также осуществляет зарплатный проект для сотрудников метрополитена.