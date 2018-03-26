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Более 100 банкоматов ВТБ установят в вестибюлях Московского метрополитена во II квартале 2018 г.
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Более 100 банкоматов ВТБ установят в вестибюлях Московского метрополитена во II квартале 2018 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене, сообщили в пресс-службе банка.
«Розничный бизнес банка ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский метрополитен» на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций Московского метрополитена. Таким образом, количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 устройств. Новые банкоматы планируется установить во II квартале 2018 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала 2018 г. в банкоматах ВТБ, расположенных в московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем ежемесячных транзакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.
Так в банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», средства будут зачислены на баланс карты. Кроме того, клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и многое другое. Все новые устройства самообслуживания будут оснащены функцией recycling (замкнутый оборот наличных), которая позволит обеспечить более длительную работу банкоматов без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователей.
Агентство «Москва»: последние новости
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