Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют

Социальная сеть Twitter вводит запрет на размещение у себя рекламы криптовалют. Об этом сообщил Reuters представитель компании.

Как отмечается, запрет, в частности, распространится на рекламу первичных размещений токенов (ICO).

Ранее социальная сеть Facebook ввела запрет на размещение у себя рекламы криптовалют и бинарных опционов.

От рекламы ICO и цифровых валют планируют отказаться к июню и в компании Google