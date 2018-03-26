Twitter вводит запрет на рекламу криптовалют 

Социальная сеть Twitter вводит запрет на размещение у себя рекламы криптовалют. Об этом сообщил Reuters представитель компании.
Как отмечается, запрет, в частности, распространится на рекламу первичных размещений токенов (ICO).
Ранее социальная сеть Facebook ввела запрет на размещение у себя рекламы криптовалют и бинарных опционов.
От рекламы ICO и цифровых валют планируют отказаться к июню и в компании Google.
В январе экономист Михаил Делягин в ходе беседы с НСН рассказал о будущем криптовалют.