«Самолет» и «Химки» построят 1,5 млн «квадратов» жилья на севере Москвы

МОСКВА , 26 мар — РИА Недвижимость. Структура девелопера самолет «Самолет», ООО «Самолет две столицы», и АО «Химки-Молжаниново» (ранее — КСХП «Химки») планируют построить в Молжаниновском районе Москвы жилой квартал общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Это первый совместный проект девелоперов на территории Москвы, который включает строительство жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что компании подписали соглашение о совместном освоении земельных участков площадью 136 гектаров в Молжанинове. Условия соглашения не разглашаются.

В рамках соглашения компании намерены построить около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости: жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. В настоящее время идет разработка проекта планировки территории, приступить к строительству планируются в начале 2019 года, следует из пресс-релиза.

ГК «Самолет» ("Самолет девелопмент") — основанная в 2012 году девелоперская компания, работающая в московском регионе. По данным сайта компании, ее основными владельцами являются Игорь Евтушевский Михаил Кенин . Земельный банк компании составляет порядка 1,7 тысячи гектаров.