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«Самолет» и «Химки» построят 1,5 млн «квадратов» жилья на севере Москвы
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«Самолет» и «Химки» построят 1,5 млн «квадратов» жилья на севере Москвы 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 26 мар — РИА Недвижимость. Структура девелопера самолет «Самолет», ООО «Самолет две столицы», и АО «Химки-Молжаниново» (ранее — КСХП «Химки») планируют построить в Молжаниновском районе Москвы жилой квартал общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров, говорится в совместном пресс-релизе компаний.
"Это первый совместный проект девелоперов на территории Москвы, который включает строительство жилых, коммерческих и инфраструктурных объектов", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что компании подписали соглашение о совместном освоении земельных участков площадью 136 гектаров в Молжанинове. Условия соглашения не разглашаются.
В рамках соглашения компании намерены построить около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости: жилой комплекс комфорт-класса, коммерческие, социальные и инфраструктурные объекты. В настоящее время идет разработка проекта планировки территории, приступить к строительству планируются в начале 2019 года, следует из пресс-релиза.
ГК «Самолет» ("Самолет девелопмент") — основанная в 2012 году девелоперская компания, работающая в московском регионе. По данным сайта компании, ее основными владельцами являются Игорь Евтушевский и Михаил Кенин. Земельный банк компании составляет порядка 1,7 тысячи гектаров.
АО «Химки-Молжаниново» принадлежит около 800 гектаров на территории Молжаниновского района Москвы. Среди инвесторов компании инвестфонды Gleden Invest и Millhouse. Деловые СМИ связывали компанию с бизнесменом Александром Клячиным, которому также принадлежат гостиничная сеть Azimut Hotels и девелоперская компания KR Properties. Компания известна судебным спором с IKEA о земельном участке в Химках.
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