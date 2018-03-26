Воронежцы задолжали в фонд капремонта более 21 млн рублей

Более 3,5 тыс. воронежцев добровольно погасили долги на сумму 6,5 млн рублей.

За последние 3 месяца воронежский фонд капремонта направил в суд свыше 2000 заявлений — неплательщики задолжали более 21 млн рублей. Более 3,5 тыс. воронежцев добровольно погасили долги на сумму 6,5 млн рублей. Ещё 6 млн рублей взыскали через суд с юридических лиц. Напомним, такие иски судом рассматриваются в упрощённом порядке — в 5-дневный срок и без вызова сторон. Задолженность просто спишут со счёта должника, но если средств будет недостаточно, судебный пристав также вправе изъять имущество неплательщика. Кроме того, помимо уплаты пени, собственники помещений должны будут покрыть судебные расходы.