Набсовет «Алросы» одобрил покупку 10% акций АО «Алроса-Нюрба»

Наблюдательный совет "Алросы" одобрил увеличение доли в уставном капитале ПАО «Алроса-Нюрба» до 97,49%, сообщила алмазодобывающая компания.

"В настоящее время «Алроса» ведет переговоры с руководством республики Саха (Якутия) о возможности приобретения 10%-ной доли в АО «Алроса-Нюрба». Выкуп доли в предприятии для нас — логичный шаг на пути консолидации профильных добывающих активов на балансе «Алроса», что положительно скажется на операционной эффективности и инвестиционной привлекательности компании. Мы рассчитываем закрыть сделку в первом полугодии 2018 года", — приводятся в сообщении слова гендиректора «Алросы» Сергея Иванова

В настоящее время «Алроса» владеет 87,48% акций «Алроса-Нюрба», 10% принадлежит республиканскому АО «РИК-Плюс», еще 2,523% находятся в собственности миноритарных акционеров.

"Алроса-Нюрба" создана в 1997 году для разработки Нюрбинского и Ботуобинского месторождений в Якутии. Группа Нюрбинских месторождений (трубки «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также одноименные россыпи) в 2017 году обеспечили добычу 7,7 миллиона карат алмазного сырья, или 19% от общего объема добычи группы «Алроса».