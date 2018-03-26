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В «Алросе» утвердили список кандидатов в новый состав набсовета
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В «Алросе» утвердили список кандидатов в новый состав набсовета 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет алмазодобывающей компании «Алроса» на заседании 21 марта утвердил список кандидатов в новый состав, говорится в сообщении компании.
В список вошли номинированные правительством заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, помощник руководителя Росимущества Илья Елизаров, а также гендиректор «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Леонид Петухов.
Также среди кандидатов нынешние члены совета: президент «Алроса» Сергей Иванов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» Алексей Чекунков и председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов.
"Алроса" занимается разведкой, добычей, производством и продажей алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.
Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.
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