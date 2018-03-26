В «Алросе» утвердили список кандидатов в новый состав набсовета

Акционерами компании являются Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) — 25%, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.